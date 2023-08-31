Промоутер Дюбуа считает, что Усик дрожал от удара

Промоутер Даниеля Дюбуа Фрэнк Уоррен сделал очередное заявление относительно удара ниже пояса в бое против украинца Александра Усика.

«Сейчас люди говорят, что Усик бы поднялся, если бы подсчет начался, но я не понимаю, как они могут быть в этом настолько уверены. Он был свернут и дрожал, как лист, такова была жестокость удара», — приводит слова Фрэнка Уоррена Boxing Scene.

При этом он считает, что нет смысла повторять технические детали, потому что «люди примут или уже приняли решение, просмотрев некоторые изображения или послушав некоторых из обычных экспертов с их вполне ожидаемой риторикой, ориентированной на повестку дня».