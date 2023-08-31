Усик следующий бой проведет в 2023 году

Эдди Гирн прокомментировал бой Александра Усика против Филиппа Хрговича 1505 Фото — gettyimages #Эдди Гирн, #Эдди Гирн Хргович Источник — xsport.ua.

Поединок между Александром Усиком (21-0, 14 KO) и Филиппом Хрговичем (16-0, 13 KO) должен состояться до конца года.

Об этом рассказал глава Matchroom Boxing Эдди. Горн.

«По моему мнению, на этой неделе будет назначен бой Усика против Хрговича. Сейчас у Усика будет возможность попросить об исключении для поединка с кем-то другим. Пожалуй, единственный человек, ради боя с каким бы ему предоставили исключение, – это Тайсон Фьюри, но поскольку Фьюри уже назначен бой, Усик не может просить об исключении. в декабре. Нам нравятся шансы Филиппа в этом бою. Он однозначно стал лучше после своих последних выступлений. Мы готовы сделать этот поединок», — отметил Гирн.