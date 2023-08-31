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Усик следующий бой проведет в 2023 году
Эдди Гирн прокомментировал бой Александра Усика против Филиппа Хрговича Сегодня 17:30 1505 0 Фото — gettyimages #Эдди Гирн, #Эдди Гирн Хргович Источник — xsport.ua.
Поединок между Александром Усиком (21-0, 14 KO) и Филиппом Хрговичем (16-0, 13 KO) должен состояться до конца года.
Об этом рассказал глава Matchroom Boxing Эдди. Горн.
«По моему мнению, на этой неделе будет назначен бой Усика против Хрговича. Сейчас у Усика будет возможность попросить об исключении для поединка с кем-то другим. Пожалуй, единственный человек, ради боя с каким бы ему предоставили исключение, – это Тайсон Фьюри, но поскольку Фьюри уже назначен бой, Усик не может просить об исключении. в декабре. Нам нравятся шансы Филиппа в этом бою. Он однозначно стал лучше после своих последних выступлений. Мы готовы сделать этот поединок», — отметил Гирн.
Раньше Усик нокаутировал Дюбуа в 9 раунде и сохранил чемпионские пояса.