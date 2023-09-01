Аллен: Усик будет настаивать на поединке с Фьюри

Дэвид Аллен прокомментировал бой Усик — Фьюри 252 Фото — gettyimages #Аллен, #Александр Уси Источник

Источник — boxing-social.com.

Чемпиону WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александру Усику (21-0, 14 КО) необходимо бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фюри (33-0-1, 24 KO).

Об этом рассказал боец ​​сверхтяжелого веса Дэвид Аллен (21-5-2, 18 КО).

«Я думаю, что Усик однозначно хочет подраться с Фюри. Я считаю, что он все это время хотел боя с ним.

Усик понимает, что не становится младше. Он от природы меньше. Мне кажется, что он приближается к своему пределу.

Я думаю, что лучшие годы Усика, наверное, остались позади, но учитывая, каким человеком является Александр, он хочет подраться за звание абсолютного чемпиона мира.

Я думаю, что Усик будет настаивать на поединке с Ф&rsquo Вероятно, за это сражение у них будут самые большие деньги.

Мне кажется, что сейчас многим тяжеловесам нравятся их шансы в бою с Усиком.Он меньше природы, ему будет 37 лет.

< Если бы я вел дела Усика, то сказал бы: "На этом этапе или Фюри, или ничего", - сказал он. сказал Аллен.