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Аллен: Усик будет настаивать на поединке с Фьюри
Дэвид Аллен прокомментировал бой Усик — Фьюри Вчера 23:25 252 0 Фото — gettyimages #Аллен, #Александр Уси Источник
Источник — boxing-social.com.
Чемпиону WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александру Усику (21-0, 14 КО) необходимо бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фюри (33-0-1, 24 KO).
Об этом рассказал боец сверхтяжелого веса Дэвид Аллен (21-5-2, 18 КО).
«Я думаю, что Усик однозначно хочет подраться с Фюри. Я считаю, что он все это время хотел боя с ним.
Усик понимает, что не становится младше. Он от природы меньше. Мне кажется, что он приближается к своему пределу.
Я думаю, что лучшие годы Усика, наверное, остались позади, но учитывая, каким человеком является Александр, он хочет подраться за звание абсолютного чемпиона мира.
Я думаю, что Усик будет настаивать на поединке с Ф&rsquo Вероятно, за это сражение у них будут самые большие деньги.
Мне кажется, что сейчас многим тяжеловесам нравятся их шансы в бою с Усиком.Он меньше природы, ему будет 37 лет.
< Если бы я вел дела Усика, то сказал бы: "На этом этапе или Фюри, или ничего", - сказал он. сказал Аллен.
Ранее промоутер назвал дату боя Усик — Фюри.