Фьюри: Я бы избил Усика и Джошуа в один вечер

Тайсон Фьюри прокомментировал возможный бой с обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком 337 Фото — get #Александр Усик, #Тайсон Фьюри

Источник — tribuna.com.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO) не заинтересован в бою с обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО) .

Об этом рассказал сам британский боксер.

«Победа над Усиком ничего мне не даст, кто он, черт возьми, такой? Если я буду драться с Усиком – это все равно, что брошу ему не косточку, а подарю целую собачью будку.Все ждут, что я побью Усика, парня из среднего веса, который меньше меня.

Если Усик победит меня, то начнется : «Боже мой, он избил мамонта, которого никто не мог победить.» Я не собираюсь давать кому-то такой случай.

Возможно, было бы лучше, если бы Усик и Джошуа подрались со мной вместе в команде. меняются между раундами. Я бы действительно побил их в один и тот же вечер — вот насколько они легкие соперники», — сказал Фюри.