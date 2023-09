Хейни: Ломаченко отправился в больницу после боя со мной

Хейни сделал репост видео по бою, где было написано: "Работа Хэйни по корпусу стала ключевой в защите абсолютного титула против Ломаченко". 458 Фото — gettyimages #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Источник — Чемпион.

Эксчемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) отправился в больницу после боя против абсолютного чемпиона мира в легком весе Дэвин Хейни (30-0, 15 КО).

< Об этом рассказал сам американский боксер.

Напомним, что Девин победил украинца единогласным решением судей.

Do yo homework.. Loma went the hospital after the fight. Однако они не будут думать, что 🫣 https://t.co/nbjmPvtB1G

— Devin Haney (@Realdevinhaney) August 30, 2023