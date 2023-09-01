Бокс
Хейни: Ломаченко отправился в больницу после боя со мной
Хейни сделал репост видео по бою, где было написано: "Работа Хэйни по корпусу стала ключевой в защите абсолютного титула против Ломаченко". Вчера 16:10 458 0 Фото — gettyimages #Василий Ломаченко, #Девин Хейни
Источник — Чемпион.
Эксчемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) отправился в больницу после боя против абсолютного чемпиона мира в легком весе Дэвин Хейни (30-0, 15 КО).
< Об этом рассказал сам американский боксер.
«Лома отправился в больницу после боя. Но они не хотят, чтобы вы это знали», — написал Хейни.
Напомним, что Девин победил украинца единогласным решением судей.
Do yo homework.. Loma went the hospital after the fight. Однако они не будут думать, что 🫣 https://t.co/nbjmPvtB1G
— Devin Haney (@Realdevinhaney) August 30, 2023