WBA назначила бойца сверхтяжелого веса Махмуда Чарра (33-4, 29 Об этом сообщает пресс-служба Всемирной боксерской ассоциации. Этим титулом обладал Даниэль Дюбуа, однако он потерял звание после поражения от суперчемпиона WBA Александра Усика (21-0, 14 КО). p> ✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий […]" /> WBA назначила бойца сверхтяжелого веса Махмуда Чарра (33-4, 29 Об этом сообщает пресс-служба Всемирной боксерской ассоциации. Этим титулом обладал Даниэль Дюбуа, однако он потерял звание после поражения от суперчемпиона WBA Александра Усика (21-0, 14 КО). p> ✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий […]"> WBA назначила Чарра регулярным чемпионом мира в супертяжелом весе
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Бокс

WBA назначила Чарра регулярным чемпионом мира в супертяжелом весе

Сегодня 12:37 245 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2243c402016f0b892e30350d03ba47dafb.jpg" />

WBA назначила бойца сверхтяжелого веса Махмуда Чарра (33-4, 29

Об этом сообщает пресс-служба Всемирной боксерской ассоциации.

Этим титулом обладал Даниэль Дюбуа, однако он потерял звание после поражения от суперчемпиона WBA Александра Усика (21-0, 14 КО).

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Источник: champion.com.ua

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