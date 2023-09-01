WBA назначила Чарра регулярным чемпионом мира в супертяжелом весе

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WBA назначила бойца сверхтяжелого веса Махмуда Чарра (33-4, 29

Об этом сообщает пресс-служба Всемирной боксерской ассоциации.

Этим титулом обладал Даниэль Дюбуа, однако он потерял звание после поражения от суперчемпиона WBA Александра Усика (21-0, 14 КО).

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