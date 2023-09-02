Бокс
Спенс активировал опцию реванша с Кроуфордом
Состоится реванш Сегодня 15:17 174 0 #Эррол Спенс, #Теренс Кроуфорд
Источник — box .
Эррол Спенс (28-1, 22 КО) активировал опцию реванша с абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО).
Об этом рассказал тренер американского чемпиона Брайан Макинтайр.
«Спенс активировал пункт о реванше – это подтверждено, но у нас пока нет дать. Надеюсь, это произойдет до конца года», — сказал Макинтайр .
Раньше Кроуфорд победил Спенс техническим нокаутом в 9-м раунде и объединил все пояса в полусреднем весе.