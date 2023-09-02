Спенс активировал опцию реванша с Кроуфордом

Состоится реванш 174 #Эррол Спенс, #Теренс Кроуфорд

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Эррол Спенс (28-1, 22 КО) активировал опцию реванша с абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО).

Об этом рассказал тренер американского чемпиона Брайан Макинтайр.

«Спенс активировал пункт о реванше – это подтверждено, но у нас пока нет дать. Надеюсь, это произойдет до конца года», — сказал Макинтайр .

Раньше Кроуфорд победил Спенс техническим нокаутом в 9-м раунде и объединил все пояса в полусреднем весе.