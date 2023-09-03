Эксчемпион мира: Реванш между Усиком и Дюбуа не гарантирован

244 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22320c03eaab41453db07272e5fae55a4d.jpg" /> #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Источник — proboxtv.com

Эксвладелец титула в первом полусреднем дивизионе Крис Алгиери не видит смысла проводить реванш между Даниэлем Дюбуа (19-2, 18 КО) и Александром Усиком (21-0, 14 КО).

Об этом заявил сам Алгиери.

«Мы никогда не узнаем, остался бы Усик непобежденным, если бы Луис Пабон счел удар легальным. Усик сказал, что он бы сразу вскочил на ноги, но любой боец заявил бы то же самое, однако реванш не гарантирован — никто не нуждается в его пересмотре.

Возможно, есть шанс, что промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен сможет добиться реванша, но это обойдется ему в большую сумму. верю, что это того стоит», — сказал Алгиери.