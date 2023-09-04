Бенн: Мы предложили бой Редкачу

138 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2217b692e7c05fe7544a41572430a659b2.jpg" /> Фото: Getty Images #Иван Редкач

Источник — talkSPORT

Британский боксер Конор Бенн (21-0, 14 КО) может провести следующий бой с украинцем Иваном Редкачем (23-6-1, 18 КО).

Об этом Бенн рассказал порталу talkSPORT.

«23 сентября, такой план. Слушайте, мы предложили бой Редкачу. Если Редкач хочет драться, давайте драться, без проблем», — сказал Бенн.

Раньше Редкач победил техническим нокаутом 41-летнего соперника из Никарагуа Элвина Переса.

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