Бокс
Гирн: Дюбуа должен показать больше стойкости
Эдди Гирн прокомментировал поражение Дюбуа в бою с Усиком Сегодня 10:14 304 0 #Эдди Гирн, #Даниэль Дюбуа
Даниелю Дюбуа (19-2, 18 КО) в бою против Александра Усика (21-0, 14 КО) не хватило стойкости.
Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.
«Чтобы выйти на элитный уровень – нужно подняться. Дюбуа должен показать больше устойчивости», — сказал Гирн.
Напомним, Усик нокаутировал Дюбуа в 9 раунде и сохранил чемпионские пояса.
После решающего удара Даниэль не смог полностью подняться на ноги, простояв несколько секунд на одном колене, пока судья не остановил поединок.