Гирн: Дюбуа должен показать больше стойкости

Эдди Гирн прокомментировал поражение Дюбуа в бою с Усиком 304 #Эдди Гирн, #Даниэль Дюбуа

Даниелю Дюбуа (19-2, 18 КО) в бою против Александра Усика (21-0, 14 КО) не хватило стойкости.

Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.

«Чтобы выйти на элитный уровень – нужно подняться. Дюбуа должен показать больше устойчивости», — сказал Гирн.

Напомним, Усик нокаутировал Дюбуа в 9 раунде и сохранил чемпионские пояса.

После решающего удара Даниэль не смог полностью подняться на ноги, простояв несколько секунд на одном колене, пока судья не остановил поединок.