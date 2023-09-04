Хан: Результат реванша Кроуфорда и Спенса будет прежним

Хан прокомментировал реванш Спенс — Кроуфорд 137 #Амир Хан, #Эррол Спенс, #Теренс Кроуфорд

Эррол Спенс (28-1, 22 КО) не сможет победить абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе&Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО).

Об этом рассказал бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан (34-6-0, 21 КО).

«Кроуфорд – топовый боец ​​pound-for-pound, он победил Спенса так, как никто не ожидал. Я не думал, что он сделает это так легко.

Кроуфорд вышел на ринг и показал великолепное выступление, доносил идеальные удары, был сильнее и быстрее.Я думаю, что после победы над Спенсом надо сказать, что Кроуфорд – первый номер pound-for-pound.

Актуально: Спенс активировал опцию реванша с Кроуфордом

Результат реванша будет тем я чувствую, что у Спенса не было шансов в первом поединке, и в реванше произойдет то же самое.Я думаю, что Кроуфорд снова сделает свою работу.

Не поймите меня неправильно, мне нравится Спенс. он готовился в моей академии в Болтоне, но дело в том, что Кроуфорд лучше как боец», — сказал Хан.