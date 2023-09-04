Санчес назвал фаворита поединка Фьюри — Усик

Абель Санчес прокомментировал бой Усик — Фьюри 174 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Т Источник — K.O. Artist Sports.

У владельца пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фюри (33-0-1, 24 КО) не будет проблем в бою против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО).

Об этом рассказал известный американский тренер Абель Санчес.

«Это легкое сражение для Тайсона Фьюри. Тайсон Фьюри — главный в сверхтяжелом весе. Тайсон очень хорош.

Я бы сказал, что Тайсон Фьюри — это Бивол в этой весовой категории. Вот насколько он хорош в этом весе», — сказал Санчес.