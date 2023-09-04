Бокс
Санчес назвал фаворита поединка Фьюри — Усик
Абель Санчес прокомментировал бой Усик — Фьюри Сегодня 12:29 174 0 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Т Источник — K.O. Artist Sports.
У владельца пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фюри (33-0-1, 24 КО) не будет проблем в бою против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО).
Об этом рассказал известный американский тренер Абель Санчес.
«Это легкое сражение для Тайсона Фьюри. Тайсон Фьюри — главный в сверхтяжелом весе. Тайсон очень хорош.
Я бы сказал, что Тайсон Фьюри — это Бивол в этой весовой категории. Вот насколько он хорош в этом весе», — сказал Санчес.
Ранее промоутер назвал дату боя Усик — Фюри.