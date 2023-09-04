Уоррен: Дюбуа знает, что нужно делать в реванше с Усиком

Фрэнк Уоррен прокомментировал бой реванш Усик — Дюбуа 192 0 Фото — Getty Images #Александр Усик, #Фрэнк Уоррен, #Даниль Дюбуа Источник — boxingscene.com.

Даниэль Дюбуа (19-2, 18 КО) сможет победить чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) в поединке-реванше.

< Об этом рассказал промоутер Фрэнк Уоррен.

«Все нокдауны разные. Он действительно потерял импульс. Это действительно забрало у него много сил. Но сейчас ему 25 лет. Даниэль в таком же положении, как и Джошуа – на его стороне молодость.

Дюбуа должен извлечь уроки из первого боя.Это жизнь.В ​​следующий раз он должен влезть в окопы и сделать это.Я понимаю, почему он потерял темп, но для меня это разочарование Парень бился перед 46 тысячами украинских болельщиков, весь стадион был на его стороне (Усика — прим.), он был словно в логове львов.

У него возникли проблемы, но если бы он продолжил, то мог бы остановить своего соперника Усик имел проблемы, в этом нет сомнений Дюбуа еще мог драться и был в норме В этом бою он вообще не пострадал. Если бы Даниэль поднялся на 2 секунды раньше, то рефери не остановил бы бой. Он мог продолжать. Он вошел в логово со львами, как когда-то сделал Тайсон.

В одном я уверен, что если нам удастся провести реванш, в чем я уверен, Дюбуа знает, что нужно делать. Он понимает, что должен сжать зубы и выиграть эти титулы, не оставив шансов своему сопернику», — сказал Уоррен.