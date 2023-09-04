Бокс
Усик – лучший боксер месяца по версии WBA
Сегодня 09:10 125 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/227e79bd5c2066a7120113c3011cce15f7.jpg" /> Фото — gettyimages #Александр Усик
Источник — WBA.
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) стал лучшим боксером месяца по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Украинец выиграл в этой номинации после победы над Даниэлем Дюбуа (19-2, 18 КО) во Вроцлаве.
Напомним, что Усик нокаутировал британца в 9-м раунде.
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Сообщалось, что команда Дюбуа имеет намерение обжаловать результат боя с Усиком.