Чисора – об ударе ниже пояса от Дюбуа: Здесь не может быть двух мнений

Британский боксер уверен, что Даниэль ударил не по правилам 412 #Александр Усик, #Дерек Чисора, #Даниэль Источник — YouTube-канала iFL TV.

В поединке между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа (19-2, 18 KO) был удар ниже пояса. Об этом заявил британский боксер Дерек Чисора (34-13, 23 KO).

«Давайте говорить честно: это был удар ниже пояса. Не может быть двух мнений по этому поводу Это удар ниже пояса, потому что правила бокса говорят, что ты должен бить в ту область, которую не прикрывают шорты, вот и все. «, — сказал Чисора.

В ночь с 26 на 27 августа Александр Усик защитил свои титулы в противостоянии против «регулярного» чемпиона WBA Даниэля Дюбуа.

Напомним команда Дюбуа ;подала апелляцию на результат боя с Усиком.