Бокс
Гирн: Джошуа проведет еще одно сражение в 2023 году
Британец выйдет в ринг с посредственным соперником. Сегодня 15:24 90 0 Фото — gettyimages #Эдди Гирн, #Энтони Джошуай, #Деонт
Источник – boxingscene.com.
Эксчемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) проведет еще один поединок в конце этого года.
Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.
«В конце концов вы увидите Джошуа в величайших боях. Но сейчас реальность такова, что если нам придется провести еще один поединок в этом году, то наш соперник будет уровня Диллиана Вайта или Роберта Гелениуса.
Я не думаю, что это бесполезное решение провести еще один поединок в 2023 году и что это повлияет на организацию боя с Деонтеем Уайлдером», — рассказал Гирн.
Раньше Руис отказался от боя с Вайлдером.
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