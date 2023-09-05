Гирн: Джошуа проведет еще одно сражение в 2023 году

Британец выйдет в ринг с посредственным соперником. 90 Фото — gettyimages #Эдди Гирн, #Энтони Джошуай, #Деонт

Источник – boxingscene.com.

Эксчемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) проведет еще один поединок в конце этого года.

Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.

«В конце концов вы увидите Джошуа в величайших боях. Но сейчас реальность такова, что если нам придется провести еще один поединок в этом году, то наш соперник будет уровня Диллиана Вайта или Роберта Гелениуса. Я не думаю, что это бесполезное решение провести еще один поединок в 2023 году и что это повлияет на организацию боя с Деонтеем Уайлдером», — рассказал Гирн.

Раньше Руис отказался от боя с Вайлдером.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!