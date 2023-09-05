Команда Дюбуа подала апелляцию на исход сражения с Усиком

Команда Дюбуа хочет бой-реванш 349 #Александр Усик, #Фрэнк Уоррен, #Даниэль Дюбуа

Команда боксера Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО) подала апелляцию на исход боя с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО).

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Об этом рассказал промоутер британца Фрэнк Уоррен.

«Мы подали апелляцию. Мы завершили работу над ней, и WBA начнет апелляционный процесс согласно их правилам. Им придется ее рассмотреть.

Я хочу, чтобы они поступили правильно, я думаю, что в худшем случае они объявят реванш.

Я считаю, что санкционирующие органы захотят разобраться между собой. потому что последнее сражение прошло по правилам WBA, все согласились.

Если их правила предусматривают реванш, то я уверен, что он состоится», – сказал Уоррен.