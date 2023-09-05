Бокс
Команда Дюбуа подала апелляцию на исход сражения с Усиком
Команда Дюбуа хочет бой-реванш Сегодня 09:38 349 0 #Александр Усик, #Фрэнк Уоррен, #Даниэль Дюбуа
Команда боксера Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО) подала апелляцию на исход боя с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО).
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Об этом рассказал промоутер британца Фрэнк Уоррен.
«Мы подали апелляцию. Мы завершили работу над ней, и WBA начнет апелляционный процесс согласно их правилам. Им придется ее рассмотреть.
Я хочу, чтобы они поступили правильно, я думаю, что в худшем случае они объявят реванш.
Я считаю, что санкционирующие органы захотят разобраться между собой. потому что последнее сражение прошло по правилам WBA, все согласились.
Если их правила предусматривают реванш, то я уверен, что он состоится», – сказал Уоррен.
Напомним, Усик нокаутировал Дюбуа в 9 раунде и сохранил чемпионские пояса.
После решающего удара Даниэль не смог полностью подняться на ноги, простояв несколько секунд на одном колене, пока судья не остановил поединок.