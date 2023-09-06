Чарр вызвал на бой Фьюри

Махмуд Чарр прокомментировал бой против Тайсона Фьюри 199 #Тайсон Фьюри, #Чарр

Регулярный чемпион WBA в сверхтяжелом весе Махмуд Чарр хочет провести бой с чемпионом WBC Тайсоном Фюри.

Об этом рассказал сам боксер.

» Я побью Миллера, а затем хочу перейти к Тайсону Фюри.Мой бой с Фюри – это лучший поединок в сверхтяжелом весе.Я всегда стремился сразиться с лучшими, сейчас это Фюри.

Многие люди говорят мне, чтобы после боя с Миллером я сражался с Джошуа.Я не заинтересован в поединке с ним.Я хочу наследства.Если я хочу быть лучшим, то мне нужно избить лучшего.

В моем поле зрения только Тайсон Фюри и больше никого. Я знаю, что бой с Энтони принесет деньги, но они меня не привлекают. Моя цель – наследство», — сказал Чарр.