Бокс
Чарр вызвал на бой Фьюри
Махмуд Чарр прокомментировал бой против Тайсона Фьюри Сегодня 15:55 199 0 #Тайсон Фьюри, #Чарр
Регулярный чемпион WBA в сверхтяжелом весе Махмуд Чарр хочет провести бой с чемпионом WBC Тайсоном Фюри.
Об этом рассказал сам боксер.
» Я побью Миллера, а затем хочу перейти к Тайсону Фюри.Мой бой с Фюри – это лучший поединок в сверхтяжелом весе.Я всегда стремился сразиться с лучшими, сейчас это Фюри.
Многие люди говорят мне, чтобы после боя с Миллером я сражался с Джошуа.Я не заинтересован в поединке с ним.Я хочу наследства.Если я хочу быть лучшим, то мне нужно избить лучшего.
В моем поле зрения только Тайсон Фюри и больше никого. Я знаю, что бой с Энтони принесет деньги, но они меня не привлекают. Моя цель – наследство», — сказал Чарр.
Напомним, Усик следующий бой проведет в 2023 году.
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