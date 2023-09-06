Гирн: Намерены закрыть соглашение по бою Джошуа с Уайлдером

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) против Деонтея Уайлдера (43-2-1 42 KO).

Об этом заявил промоутер Эдди Гирн.

«За последние 3-4 дня мы не достигли прогресса в переговорах по бою Джошуа с Уайлдером.Ведутся ли переговоры о бое Фюри — Джошуа?Нет.Заинтересованы ли в поединке саудовцы?Я думаю, да.Мы хотим попробовать организовать бой с Уайлдером.Бой с Уайлдером является тем, о котором мы ведем переговоры уже несколько месяцев, и мы хотим добиться у них прогресса.

Энтони хочет драться, ему очень нравится это занятие.Если он не сможет выйти на ринг в январе, я думаю, что вы увидите его в декабре. Но все же мы намерены закрыть соглашение с Уайлдером», — сказал Гирн.

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