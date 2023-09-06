Хирн считает, что получить отсрочку боя Усик – Хргович будет сложно

Известный промоутер Эдди Хирн заявил, есть ли возможности отсрочки поединка Александра Усика против хорвата Филипа Хрговича для боя украинца с Тайсоном Фьюри.

«Думаю, что сейчас, учитывая предстоящее сражение Фьюри, будет трудно получить отсрочку.

Мы понимаем, что бой Усика и Фьюри – это большое событие, но Филип долго ждал, и он хочет получить возможность подраться за чемпионский титул, так что есть много поводов», — цитирует Хирна Boxing Social.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что следующий бой Усика состоится уже в декабре.