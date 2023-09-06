Красюк встретился с промоутером Хрговича

Промоутеры обсудили бой Усика с Хрговичем 175

Промоутер Александра Усика Александр Красюк встретился с Эдди Гирном, представляющим интересы обязательного претендента на титул IBF в сверхтяжелом весе Филиппа Хрговича.

Об этом сообщает Boxing Social.

«Честно говоря, у нас с Красюком больше была дружеская встреча. Он был в Лондоне. Когда я увидел, что он здесь, я написал ему: «Не хочешь сходить сегодня на кофе?»

< Безусловно, ситуация с Хрговичем неотложна, и я был с Александром достаточно откровенным.Наша задача – настаивать на обязательной защите так сильно, как только мы можем.Мы считаем, что этот бой будет назначен очень скоро. смотреть на поединок с Фюри, поэтому наша задача – попытаться поставить Хрговича в лучшее положение для того, чтобы как можно быстрее получить титульный шанс.

Мы не очень много говорили о бизнесе.Это был разговор о вечере бокса в Польше, который они устроили. Я хорошо общаюсь с Александром, он хороший парень. Это была более личная встреча», — сказал Гирн.