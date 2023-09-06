Определилась дата боя Шакур – Мартин

Команды боксеров договорились о бое 196 Фото — Getty Images #Шакур Стивенсон

Команды Шакура Стивенсона (20-0, 10 КО) и Фрэнка Мартина (18-0, 12 КО) договорились о бое за вакантный титул WBC в легком весе.

Об этом сообщает Майк Коппинджер.

Бой предположительно состоится либо 16 ноября в Лас-Вегасе, либо 9 декабря в Нью-Йорке.

Напомним, титул стал вакантным после того, как WBC одобрила просьбу абсолютного чемпиона Дэвина Хейни сменить дивизион. Он получил звание «чемпиона в отпуске», которое даст ему возможность вне очереди снова сражаться за титул WBC в легком весе.

Отметим, что в своем дебютном бою в легком весе Стивенсон в апреле этого года одолел техническим нокаутом. ;Шуичиро Йошино. Мартин в предыдущем поединке победил Артема Арутюняна единогласным решением судей.