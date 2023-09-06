Бокс
Питер Фьюри: Дюбуа дважды остановили джебом – это не выглядит многообещающе
Питер Фьюри прокомментировал бой Усик — Дюбуа Сегодня 13:39 576 0 #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа
Даниэль Дюбуа (19-2, 18 КО) не хотел продолжать бой с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) после нокаута в 9 раунде.
Об этом рассказал британский тренер Питер Фюри.
«Я не буду навязывать свое мнение, потому что бокс — очень сложный вид спорта. В любом случае Дюбуа – элитный боец Когда ты оказываешься на колене после джеба, ты сам себя на него ставишь.
Ты знаешь, что делаешь, потому что ты берешь колено. ты не хочешь продолжать.
Я могу только говорить правду, как я ее вижу. Дюбуа дважды остановили джебом – это не выглядит многообещающе, потому что в сверхтяжелом весе ты получаешь много критики», — сказал Фюри. .
Напомним, Усик нокаутировал Дюбуа в 9 раунде и сохранил чемпионские пояса.
После решающего удара Даниэль не смог полностью подняться на ноги, простояв несколько секунд на одном колене, пока судья не остановил поединок.