Питер Фьюри: Дюбуа дважды остановили джебом – это не выглядит многообещающе

Питер Фьюри прокомментировал бой Усик — Дюбуа 576 #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Даниэль Дюбуа (19-2, 18 КО) не хотел продолжать бой с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) после нокаута в 9 раунде.

Об этом рассказал британский тренер Питер Фюри.

«Я не буду навязывать свое мнение, потому что бокс — очень сложный вид спорта. В любом случае Дюбуа – элитный боец ​​Когда ты оказываешься на колене после джеба, ты сам себя на него ставишь.

Ты знаешь, что делаешь, потому что ты берешь колено. ты не хочешь продолжать.

Я могу только говорить правду, как я ее вижу. Дюбуа дважды остановили джебом – это не выглядит многообещающе, потому что в сверхтяжелом весе ты получаешь много критики», — сказал Фюри. .