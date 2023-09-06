Появился текст апелляции на исход боя Усик – Дюбуа

Команда Дюбуа подала апелляцию на решение боя с Усиком 160 #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа < Источник - Чемпион.

Из текста апелляции на результат боя с Александром Усиком, которую команда британца Даниэля Дюбуа отправила в WBA.

Об этом сообщил Дэн Рафаэль в Twitter.

«Из-за того, что, как утверждается в апелляции, были ошибки в решении рефери боя Луиса Пабона, Дюбуа был несправедливо лишен своего законного статуса объединенного чемпиона мира в сверхтяжелом весе.

Приблизительно на 20- и секунде пятого раунда Дюбуа нанес удар по корпусу, который отправил Усика на канвас, и, пожалуй, сделал Даниэля чемпионом в тяжелом весе.

Однако Пабон ошибочно решил, что этот удар был низким. было предоставлено длительное время на восстановление, которое позволило ему восстановить силы и беспрепятственно продолжить бой», — говорится в письме.