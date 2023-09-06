Стал известен следующий соперник Чухаджяна

Бой состоится 28 октября 124

Источник — Luckypunch.

Украинский боксер Карен Чухаджян (22-2-0, 11 KO) вернется на ринг в конце октября.

Об этом рассказал менеджер украинца Максим Михалев.

Чухаджян выступит на вечере бокса P2M Box-Promotion 28 октября в Мюнхене. Соперник пока неизвестен. В этом же шоу планируется бой Петра Иванова (17-0-2, 12 КО).

Напомним, что в апреле этого года Карен досрочно победил Майкла Маркано.

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