WBA получила апелляцию от команды Дюбуа

183 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2213049de385976807e750e5c4919fa144.jpg" /> Фото: Getty Images

WBA получила апелляцию от команды британца Даниэля Дюбуа на результат британца Даниэля Дюбуа.

Об этом сообщает прессслужба Всемирной боксерской ассоциации.

«Команда Даниэля Дюбуа направила официальную апелляцию на бой, состоявшийся 26 августа, в котором он проиграл нокаутом в девяти раундах Александру Усику во Вроцлаве, Польша Теперь, когда WBA получила официальную апелляцию от команды Дюбуа, она продолжит рассмотрение в соответствии с правилами.

Любое решение , принятая в этой ситуации, будет принята в соответствии с правилами WBA и сообщена своевременно и соответствующим образом», — говорится в сообщении.

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