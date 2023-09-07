Чисора: Каждый хочет сразиться с Джошуа

Дерек Чисора рассказал возможный бой Уайлдер — Джошуа 249 0 Фото: Getty Images #Энтони Джошуа, #Тайсон Фьюри #Деонтей Уайлдер

Источник — Boxing Social.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) может провести промежуточный бой перед поединком с Деонтеем Уайлдером (43-2-1 42 KO).

О это рассказал Дерек Чисора (34-13, 23 КО).

«Да. Но вы должны понимать, что здесь Уайлдер, Тайсон Фюри и Энтони Джошуа. Они оба хотят сразиться с Эй Джеем .Всё зависит от Джошуа.Эй Джей должен сесть на диван и дождаться телефонного звонка.Фьюри хочет сразиться с ним.Уайлдер хочет сразиться с ним.Каждый хочет сразиться с ним, потому что он очень привлекательный вариант.

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Я?Я бы сражался с ним каждый день, брат. звоню ему каждый день, спрашиваю, хочет ли он драться. Но кто знает, мы никогда не узнаем», — сказал Чисора.

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