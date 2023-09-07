Чжилей: У Нганну нет шансов на удар против Фьюри

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У бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну нет шансов в бою с чемпионом WBC Тайсоном Фюри (33-0-1, 24 КО).

Об этом заявил временный чемпион WBO Чжан Чжилей (25-1-1, 20 КО).

«У Нганну нет даже шансов на удар. Это студент колледжа против воспитанника детского сада. Деньги говорят. Если вы получаете 30, 40 миллионов долларов за такое сражение, вы должны его провести. Это не проблема.

Мы были очень близки к тому, чтобы провести бой с Фьюри, пока Джойс не активировал пункт о реванше, это были американские горки, потому что поединок с Тайсоном был моей конечной целью. .Мы имеем дело с тем, что имеем.Когда еще раз победю Джойса, американские горки снова поедут вверх. Мы все еще можем туда попасть», — сказал Чжилей.

Бой Фюри – Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.

Реванш Чжана с Джойсом запланирован на 23 сентября.

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