Де Ла Хойя: Кроуфорд победит Каннело в любой момент

Оскар Де Ла Хойя прокомментировал потенциальный бой между Кроуфордом и Канело 132 #Де Ла Хойя, #Сауль Каннело Альварес Теренс Кроуфорд Источник — tribuna.com.

Абсолютный чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) не будет иметь проблем с абсолютом во втором среднем весе Саулем Альваресом (59-2-2, 39 КО).

< >Об этом рассказал промоутер Оскар Де Ла Хойя

«Теренс Кроуфорд победит Каннело в любой момент. В любой момент. Потому что, смотрите, я уже говорил раньше, великий талантливый человек победит маленького талантливого бойца, но Теренс Кроуфорд не мал.Теренс Кроуфорд — большой парень.Он может перейти во второй средний вес, если захочет.Если этот бой состоится в весовой категории до 75 кг, Теренс Кроуфорд будет готов. Кроуфорд, который является мастером.

Он заставит Канело выглядеть как ребенка. Он сделает его похожим на ребенка. И это только вывод по моему опыту бокса. Хочу ли я, чтобы Канело выиграл? Да. Знаете, я был промоутером Канело, и хочу для него лучшего. Я хочу лучшего для любого бойца. Но с точки зрения промоутера, с точки зрения эксперта, с точки зрения бойца, и не забывайте об этом, у меня было 10 титулов чемпиона мира в шести дивизионах, с этой точки зрения Кроуфорд победит его в искусном выступлении в любой день.