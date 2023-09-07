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Бокс

Экстренер Чарло: Джермелл выигрывает бой с Каннело

Ронни Шилдс прокомментировал бой Альварес — Чарло Сегодня 13:55 180 0 #Сауль Каннело Альварес, #Джермелл Чарло

Источник: champion.com.ua

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