Бокс
Экстренер Чарло: Джермелл выигрывает бой с Каннело
Ронни Шилдс прокомментировал бой Альварес — Чарло Сегодня 13:55 180 0 #Сауль Каннело Альварес, #Джермелл Чарло
Источник: champion.com.ua
Ронни Шилдс прокомментировал бой Альварес — Чарло Сегодня 13:55 180 0 #Сауль Каннело Альварес, #Джермелл Чарло
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