Бокс
Гирн: Не думаю, что кто-то хотел бы увидеть реванш Кроуфорда со Спенсом
Сегодня 20:17 174 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/224d523ecc4416d4fa7ad870951d9d11b8.jpg" /> Фото: Getty Images
Источник — Boxing News 24.
У Эролла Спенса мало шансов в бою-реванше с Теренсом Кроуфордом.
Об этом заявил промоутер Эдди Гирн.
«Не думаю, что Спенс станет сильнее в первой средний, долгое время проведший в полусреднем Теренс остается большим фаворитом в их противостоянии. >Не думаю, что кто-то хотел бы увидеть реванш, но мяч на поле Спенса. Ему придется найти что-то новое для второго поединка. Вообще не знаю никого, кто бы поставил на Эррола в реванше, без разницы — полусредний или первый средний вес» , — сказал Гирн.
В первом поединке Кроуфорд досрочно победил Спенса в 9-м раунде, Эррол уже активировал опцию о реванше.
✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!