Гирн: Не думаю, что кто-то хотел бы увидеть реванш Кроуфорда со Спенсом

174 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/224d523ecc4416d4fa7ad870951d9d11b8.jpg" /> Фото: Getty Images

Источник — Boxing News 24.

У Эролла Спенса мало шансов в бою-реванше с Теренсом Кроуфордом.

Об этом заявил промоутер Эдди Гирн.

«Не думаю, что Спенс станет сильнее в первой средний, долгое время проведший в полусреднем Теренс остается большим фаворитом в их противостоянии. >Не думаю, что кто-то хотел бы увидеть реванш, но мяч на поле Спенса. Ему придется найти что-то новое для второго поединка. Вообще не знаю никого, кто бы поставил на Эррола в реванше, без разницы — полусредний или первый средний вес» , — сказал Гирн.

В первом поединке Кроуфорд досрочно победил Спенса в 9-м раунде, Эррол уже активировал опцию о реванше.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!