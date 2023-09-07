Хргович: Усик не сможет меня нокаутировать

Хргович прокомментировал потенциальный бой против Усика 222 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Филипп Хргович

Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филипп Хргович (16-0, 13 KO) готов к бою против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО) ).

Об этом рассказал сам хорватский боксер в интервью YouTube-каналу iFL TV.

«У меня есть лучшие качества, чтобы победить Усика, потому что я достаточно быстрый как на супертяжеловеса, я могу выбрасывать много ударов.С Чжаном Чжиллеем, в свой неудачный вечер я выбросил около 800 ударов — это много для супертяжа.

У меня хорошая держалка, он не сможет меня нокаутировать.Я мощный панчер Думаю, у меня достаточно выносливости, чтобы выбрасывать много ударов.Тебе нужно заставить Усика пятиться и много бить, создать ему проблемы.Когда Даниэль Дюбуа дал волю рукам, он доставил Усику проблемы. левые хуки Усику это не нравится

Нужно бить по корпусу Я думаю, что много бью по корпусу Я хороший бодипанчер Я считаю, что здесь не особо важную роль играет тактика или грамотный план на бой . Тебе просто нужно выйти, заставить его пятиться и устроить с ним войну, потому что он не может воевать с большими ребятами», — сказал Хргович.