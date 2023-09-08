Фьюри: Если Нганну нокаутирует меня, то я хочу, чтобы вы все надо мной смеялись.

Тайсон Фьюри прокомментировал бой против Фрэнсиса Нганну 312 #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну < "article__source"> Источник — tribuna.com.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри заявил, что станет посмешищем, если проиграет боксерский бой эксчемпиону UFC Фрэнсису Нганну.

Об этом рассказал сам британский боксер.

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«Не забываем, что перед поединком с Уайлдером я тренировался всего 6 недель. А сейчас я буду готовиться к бою против Нганну 12 недель. Я должна быть на высоте, потому что сейчас на кону больше, чем боксерский бой.

Если я проиграю другому боксеру-чемпиону – в этом не будет ничего страшного, но если меня победит парень из ММА – я больше никогда не смогу показать себя на публике. Итак, это больше, чем что-либо, что было раньше.

Независимо от того, будут ли СМИ воспринимать мои слова как шутку или нет, – не сомневайтесь, Фюри не оставит от соперника камня на камне Против Нганну на ринг выйдет самый сильный и лучший Тайсон из всех, которых вы когда-либо видели. Если же этого не случится, и нокаутируют меня, то я хочу, чтобы вы все над мной смеялись. потому что я этого заслужу. Лишь идиот не станет тщательно тренировать свои яйца перед сражением с таким соперником, как Фрэнсис.

Этот человек – машина, и я выражаю ей стопроцентное уважение. И я ежедневно тренируюсь в тренажерном зале, это все, что я сейчас могу сделать», – сказал Фюри.

Победитель&получит специальный пояс.

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