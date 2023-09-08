Фьюри готов провести бой в клетке с Нганну и Джонсом

Британец прокомментировал возможный бой по правилам ММА 212 Фото: Getty Images #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фюри готов провести бой в клетке по правилам MMA.

Об этом он заявил на пресс-конференции перед боем с Франсисом Нганну.

«Я бы хотел подраться с Нганну в клетке, думаю, я точно смогу его победить. Он не очень хороший борец, он известен своими ударами, а я атакую ​​лучше его. В маленьких перчатках я бы нокаутировал его за считанные секунды . Я бы сражался с Джоном Джонсом в клетке, если бы деньги были правильными», — сказал Фюри.