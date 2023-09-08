Бокс
Фьюри: Усик проиграл бой Дюбуа
Тайсон Фьюри прокомментировал победу Усика над Дюбуа Сегодня 11:10 371 0 Фото — Getty Images #Александр Усик, #Тай , #Даниэль Дюбуа Источник — MichaelBensonn.
Чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) проиграл бой Даниэлю Дюбуа (19-2, 18 KO).
Об этом заявил чемпион WBC Тайсон Фюри.
«Усик был маленьким мешком дерьма, он мошенничал. Он должен быть этим богобоязненным человеком. Не будь маленьким трусом, будь мужчиной. Это не был удар ниже пояса . Он проиграл, его избил Дюбуа», — сказал Фюри.
В ночь с 26 на 27 августа Александр Усик защитил свои титулы в противостоянии против «регулярного» чемпиона WBA Даниэля Дюбуа .
Напомним команда Дюбуа подала апелляцию на исход боя с Усиком.