Хргович: Дюбуа нанес удар ниже пояса Усика

Филипп Хргович прокомментировал бой Усик — Дюбуа 556 #Александр Усик, #Филипп Хргович, #Даниэль Дюбуа < "article__source"> Источник — iFLTV.

Даниэль Дюбуа (19-2, 18 КО) пробил ниже пояса Александру Усику (21-0, 14 КО) в 5-м раунде боя за титул чемпиона мира.

Об этом рассказал непобежденный супертяжеловес Филипп Хргович.

«Я не знаю, был ли это удар ниже пояса. У меня уже брали интервью и я ответил, что не могу сказать. Я не уверен. Вы не уверены. видели фото и видео Это не удар ниже пояса Это удар в линию пояса Но если вы посмотрите на реакцию Усика, то он отреагировал так, словно это был удар ниже пояса, а не по корпусу. запрещенный удар, потому что ты по-разному реагируешь на удары в корпус и ниже пояса.

Когда я все подытоживаю, то думаю, что это был удар ниже пояса. выглядит как удар ниже пояса», — заявил Хргович.