Следить

Бокс

Хргович: Дюбуа нанес удар ниже пояса Усика

Филипп Хргович прокомментировал бой Усик — Дюбуа Вчера 12:10 556 #Александр Усик, #Филипп Хргович, #Даниэль Дюбуа < "article__source"> Источник — iFLTV.

Даниэль Дюбуа (19-2, 18 КО) пробил ниже пояса Александру Усику (21-0, 14 КО) в 5-м раунде боя за титул чемпиона мира.

Об этом рассказал непобежденный супертяжеловес Филипп Хргович.

«Я не знаю, был ли это удар ниже пояса. У меня уже брали интервью и я ответил, что не могу сказать. Я не уверен. Вы не уверены. видели фото и видео Это не удар ниже пояса Это удар в линию пояса Но если вы посмотрите на реакцию Усика, то он отреагировал так, словно это был удар ниже пояса, а не по корпусу. запрещенный удар, потому что ты по-разному реагируешь на удары в корпус и ниже пояса.

Когда я все подытоживаю, то думаю, что это был удар ниже пояса. выглядит как удар ниже пояса», — заявил Хргович.

В 5 раунде судья приостановил бой после грязного удара Дюбуа ниже пояса.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии

Баскетбол

ЧМ-2023 по баскетболу. Италия обыграла Сербию и прочие матчи основного раунда

Баскетбол

ЧМ-2023 по баскетболу. Япония и Южный Судан квалифицировались на Олимпиаду, победы Франции и Финляндии

Бокс

WBA назначила Чарра регулярным чемпионом мира в супертяжелом весе

Теннис

US Open. Алькарас не без проблем победил Эванса, Дрэйпер и Арнальди впервые сыграют в четвертом круге на турнире Grand Slam

Теннис

US Open. Синнер победил Вавринку и дальше сыграет против Зверева, де Минор третий раз прошел в 1/8 финала

Бокс

Юбэнк досрочно победил Лиама Смита

Баскетбол

ЧМ-2023 по баскетболу. Испания уступила Канаде и пролетела мимо плей-офф, США проиграли Литве

Баскетбол

Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2023 по баскетболу

Бокс

Хан: Результат реванша Кроуфорда и Спенса будет прежним

Бокс

Фаниан единогласным решением судей проиграл британцу

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс