В бою Фьюри — Нганну нет опции реванша

Тайсон Фьюри прокомментировал бой против Фрэнсиса Нганну 220 Фото — Getty Images #Тайсон Фьюри, #Файни

Источник – tribuna.com.

В бою между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсон Фюри и эксчемпион UFC Фрэнсисом Нганну не предусмотрен реванш.

Об этом заявил британский боксер.

«Я не люблю матчи-реванши, я их ненавижу, у меня были судебные разбирательства по поводу жалких положений о реванше. Если ты однажды избил человека, значит так и должно быть, иди дальше», — сказал Фюри.