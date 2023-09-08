Бокс
В бою Фьюри — Нганну нет опции реванша
Тайсон Фьюри прокомментировал бой против Фрэнсиса Нганну Сегодня 09:12 220 0 Фото — Getty Images #Тайсон Фьюри, #Файни
Источник – tribuna.com.
В бою между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсон Фюри и эксчемпион UFC Фрэнсисом Нганну не предусмотрен реванш.
Об этом заявил британский боксер.
«Я не люблю матчи-реванши, я их ненавижу, у меня были судебные разбирательства по поводу жалких положений о реванше. Если ты однажды избил человека, значит так и должно быть, иди дальше», — сказал Фюри.
Раньше Фьюри и Нганну провели первое сражение взглядов.