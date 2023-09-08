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В бою Фьюри — Нганну нет опции реванша

Тайсон Фьюри прокомментировал бой против Фрэнсиса Нганну Сегодня 09:12 220 0 Фото — Getty Images #Тайсон Фьюри, #Файни

Источник – tribuna.com.

В бою  между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсон Фюри и эксчемпион UFC Фрэнсисом Нганну не предусмотрен реванш.

Об этом заявил британский боксер.

«Я не люблю матчи-реванши, я их ненавижу, у меня были судебные разбирательства по поводу жалких положений о реванше. Если ты однажды избил человека, значит так и должно быть, иди дальше», — сказал Фюри.

Раньше Фьюри и Нганну провели первое сражение взглядов.

Источник: champion.com.ua

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