Следить

Бокс

Бой Хэйни – Прогрейс состоится в декабре

Сначала планировалось, что бой состоится 28 октября Сегодня 22:20 129 0 Фото: Getty Images #Девин Хейни, #Реджис Прогрейс

Источник — Чемпион.

Бой между чемпионом WBC в первом полусреднем весе Реджисом Прогрейсом (29-1, 24 КО) и абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни (30-0, 15 КО) состоится 9 декабря.

< Об этом сообщил инсайдер ESPN Майк Коппинджер.

Сначала планировалось, что бой состоится 28 октября в Лас-Вегасе, но новой датой избрали 9 декабря

   Фроч: Если Уайлдер нокаутирует Джошуа, это станет концом для Энтони

Поединок должен пройти в Chase Center в Сан-Франциско на DAZN PPV.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс