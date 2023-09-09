Бой Хэйни – Прогрейс состоится в декабре

Сначала планировалось, что бой состоится 28 октября 129 Фото: Getty Images #Девин Хейни, #Реджис Прогрейс

Источник — Чемпион.

Бой между чемпионом WBC в первом полусреднем весе Реджисом Прогрейсом (29-1, 24 КО) и абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни (30-0, 15 КО) состоится 9 декабря.

< Об этом сообщил инсайдер ESPN Майк Коппинджер.

Сначала планировалось, что бой состоится 28 октября в Лас-Вегасе, но новой датой избрали 9 декабря

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Поединок должен пройти в Chase Center в Сан-Франциско на DAZN PPV.



28 в Las Vegas — это набор для Декабря. 9 в Сан-Франциско — Chase Center на DAZN PPV, источники told ESPN. Хайни, нерасположенный lightweight шампион, поселки в Bay Area homecoming для его внимания в … — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) September 9, 2023

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