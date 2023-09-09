Бокс
Бой Хэйни – Прогрейс состоится в декабре
Сначала планировалось, что бой состоится 28 октября Сегодня 22:20 129 0 Фото: Getty Images #Девин Хейни, #Реджис Прогрейс
Источник — Чемпион.
Бой между чемпионом WBC в первом полусреднем весе Реджисом Прогрейсом (29-1, 24 КО) и абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни (30-0, 15 КО) состоится 9 декабря.
< Об этом сообщил инсайдер ESPN Майк Коппинджер.
Сначала планировалось, что бой состоится 28 октября в Лас-Вегасе, но новой датой избрали 9 декабря
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Поединок должен пройти в Chase Center в Сан-Франциско на DAZN PPV.
28 в Las Vegas — это набор для Декабря. 9 в Сан-Франциско — Chase Center на DAZN PPV, источники told ESPN. Хайни, нерасположенный lightweight шампион, поселки в Bay Area homecoming для его внимания в …
— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) September 9, 2023
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