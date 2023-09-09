Следить

Бокс

Фроч: Если Уайлдер нокаутирует Джошуа, это станет концом для Энтони

Эксчемпион мира дал прогноз на бой Джошуа — Уайлдер Сегодня 17:34 306 0 Фото: Getty Images #Энтони Джошуа Источник — Boxing Social.

Поражение Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) в бою с Деонтеем Уайлдером (43-2-1 42 KO) может стать концом для британского боксера.

Об этом заявил бывший чемпион мира Карл Фроч.

«Если Деонтей Уайлдер нокаутирует Джошуа, я не думаю, что Энтони захочет снова драться после этого. Я считаю, что после такого он не сможет восстановиться. Если Уайлдер нокаутирует Джошуа, это станет концом для Энтони.Мне кажется, что после этого он не вернется.

  Фюри: Джошуа сорвал наш бой, Усик тоже, а Руис попросил 20 млн долларов

Я должен сказать честно: после поражения от Энди Руиса Джошуа стал уязвимым бойцом.Я считаю, что после того поражения он больше не был прежним. Когда я смотрю, как он бьется, я озабочен тем, что в его голове все больше не так, как раньше.

  Чисора : Каждый хочет сразиться с Джошуа Если Джошуа победит нокаутом с одного удара, то, по моему мнению, он снимет проклятие и вернется. Тогда нужно будет как можно быстрее устроить бой с Тайсоном Фюри, поскольку я думаю, что чем дольше Фюри находится вне ринга, тем дальше от нас удаляется их поединок», — сказал Фроч.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии

Баскетбол

ЧМ-2023 по баскетболу. Япония и Южный Судан квалифицировались на Олимпиаду, победы Франции и Финляндии

Теннис

US Open. Алькарас не без проблем победил Эванса, Дрэйпер и Арнальди впервые сыграют в четвертом круге на турнире Grand Slam

Баскетбол

ЧМ-2023 по баскетболу. Испания уступила Канаде и пролетела мимо плей-офф, США проиграли Литве

Теннис

US Open. Синнер победил Вавринку и дальше сыграет против Зверева, де Минор третий раз прошел в 1/8 финала

Бокс

Юбэнк досрочно победил Лиама Смита

Баскетбол

Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2023 по баскетболу

Бокс

Хан: Результат реванша Кроуфорда и Спенса будет прежним

Бокс

Фаниан единогласным решением судей проиграл британцу

Баскетбол

Старый Луцк продлил контракты с Маркивым и Коровяковым

Баскетбол

Форвард сборной Сербии по баскетболу утратил почку после удара локтем на ЧМ-2023

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс

Использование любых материалов, опубликованных на нашем сайте "EURO.com.ua", разрешается при условии ссылки на euro.com.ua. При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов.