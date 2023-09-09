Фроч: Если Уайлдер нокаутирует Джошуа, это станет концом для Энтони

Эксчемпион мира дал прогноз на бой Джошуа — Уайлдер 306 Фото: Getty Images #Энтони Джошуа Источник — Boxing Social.

Поражение Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) в бою с Деонтеем Уайлдером (43-2-1 42 KO) может стать концом для британского боксера.

Об этом заявил бывший чемпион мира Карл Фроч.

«Если Деонтей Уайлдер нокаутирует Джошуа, я не думаю, что Энтони захочет снова драться после этого. Я считаю, что после такого он не сможет восстановиться. Если Уайлдер нокаутирует Джошуа, это станет концом для Энтони.Мне кажется, что после этого он не вернется.

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Я должен сказать честно: после поражения от Энди Руиса Джошуа стал уязвимым бойцом.Я считаю, что после того поражения он больше не был прежним. Когда я смотрю, как он бьется, я озабочен тем, что в его голове все больше не так, как раньше.

Чисора : Каждый хочет сразиться с Джошуа Если Джошуа победит нокаутом с одного удара, то, по моему мнению, он снимет проклятие и вернется. Тогда нужно будет как можно быстрее устроить бой с Тайсоном Фюри, поскольку я думаю, что чем дольше Фюри находится вне ринга, тем дальше от нас удаляется их поединок», — сказал Фроч.

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