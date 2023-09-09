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Фьюри: Джошуа сорвал наше сражение, Усик тоже, а Руис попросил 20 млн долларов

Фьюри прокомментировал бой с Нганну Сегодня 15:26 202 0 Фото — Getty Images #Энтони Джошуа, #Александр Усик, #Тон 'юри, #Франсис Нганну, #Энди Руис

Источник — tribuna.com.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO) объяснил бой с бывшим бойцом UFC Фрэнсисом Нганну.

Об этом рассказал сам британский боксер.< /p>

«Дело не в Усике или любом другом боксере. Дело в том, что мы с Нганну устраиваем поединок, к этому больше нечего добавить.

У всех боксеров был шанс договориться со мной за последние девять месяцев, они этого не сделали, поэтому мы пошли дальше и согласились подраться с настоящим мужчиной, который готов бросить себе вызов.

Факты являются фактами: Джошуа сорвал наш бой, Усик тоже , а Энди Руис попросил 20 миллионов долларов, он тоже его сорвал. Если им есть что сказать по этому поводу, то я стою прямо здесь.Парень из ММА пришел и бросил мне вызов, чего никто из так называемых боксеров не сделал. Я отдаю должное Нганну», — сказал Фюри.

Напомним, победитель боя Ф’юри — Нганну получит специальный пояс.

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Источник: champion.com.ua

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