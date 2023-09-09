Гирн: Хргович и Руис – среди возможных соперников Джошуа

Эдди Гирн прокомментировал соперников Энтони Джошуа 150 Фото — Getty Images #Эдди Гирн, #Энтони Джошуа, #Энди #Деонтей Вайлдер, #Филипп Хргович Источник

Источник — tribuna.com.

Определились потенциальные соперники эксчемпиона мира Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) в случае срыва боя с Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 КО).

Об этом рассказал. промоутер британца Эдди Гирн для Boxing King Media.

«Не знаю, какую стратегию имеет Саудовская Аравия. Или до сих пор хотят провести поединки Фюри против Усика и Джошуа против Уайлдера? Хотят ли они бой Тайсона с Энтони? Не знаю.

Мы готовы ко всем этим. но если не разберемся с этим в ближайшее время, вероятно, увидите бой Джошуа в декабре против соперника выше уровнем, чем в последнем поединке, он хочет оставаться активным.

У нас уже был интерес со стороны нескольких стран, которые хотят организовать бой Джошуа против Уайлдера. Можем провести его и на «Уэмбли». Можем и в США, все зависит от времени. Действительно, это все огорчает, потому что мы долго ждали. Мы были терпеливы с ними, соглашались на все, но сейчас все идет медленно. Причины я вам уже назвал.

Хргович и Руис — среди возможных соперников Джошуа в декабре. Это должен быть шаг вперед. По всей вероятности, поединок состоится за пределами Британии. Энтони только что провел два боя на O2 через несколько месяцев. Нет гарантии, что он проведет сражение в декабре. Мы до сих пор хотим провести поединок с Уайлдером. Уже обратился в Саудовскую Аравию, чтобы сказать: «Мы согласились, мы готовы, если хотите все это устроить – давайте».

Если нет — не проблема. Будем работать над поединком с Фюри или другим вариантом. Нам будет достаточно предложений относительно мест для проведения поединков. Но это то сражение, которого хотим. Честно говоря, надеемся, он все-таки состоится», — сказал Гирн.