Определилась дата боя Валлин — Гассиев

Бой состоится в турецкой Анталии. 140 #Гассиев, #Отто Валлин

Источник — boxingscene.com.

Шведский боксер сверхтяжелого веса Отто Валлин (25-1, 14 KO) назвал дату боя против россиянина Мурата Гассиева (29-1, 22 КО), ранее получившего гражданство Армении.

Поединок Валлина против Гассиева состоится 30 сентября на арене Regnum Carya Hotel в турецкой Анталии. , когда победил единогласным решением судей Хеламана Олгуина Гассиев в марте нокаутировал Майка Белогана.

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