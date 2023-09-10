Фьюри назвал сумму, которую Нганну заработает за сражение с ним

Эксчемпиона UFC ожидает весомый гонорар за поединок с британцем 160 #Тайсон Фьюри

Источник – MMA Mania.

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну заработает 10 миллионов долларов за бой с Тайсоном Фьюри.

Об этом сказал обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри.

< blockquote>

Ф’юри: Если Нганну нокаутирует меня, то я хочу, чтобы вы все из меня смеялись

«Все говорили, что Нганну идиот, когда он ушел из UFC. Однако сейчас, вдруг, он оказался гением, не правда ли? Парень заработает 10 миллионов долларов. Яйца им в лицо. Фрэнсис это сделает», — заявил Фьюри.

Напомним бой Фьюри — Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.