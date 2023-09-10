Фьюри — Нганну: Я бы надрал тебе задницу в клетке

227 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22d22cd2b1746fb7011871956fe9dbda3f.jpg" /> #WBC, #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну

Источник Boxing Scene.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри способен победить Фрэнсиса Нганну в поединке в клетке.

Об этом британец рассказал порталу Boxing Scene

» Я бы надрал тебе задницу в клетке.Сто процентов.Сначала я побью тебя на боксерском ринге, а потом надеру задницу в клетке.Без проблем.Сначала перебоксирую его, а потом побью в клетке.

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Я не думаю, что он сможет повалить меня на пол. Серьезно, я не думаю, что он сможет победить меня в бою по правилам ММА. сказал Фьюри.

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