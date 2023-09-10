Лопес получил статус суперчемпиона WBO в первом полусреднем весе.

134 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/220dd7abe33bd02673bf5768e56037462c.jpg" /> Фото: Getty Images

Теофимо Лопес (19-1, 13 KO) получил статус полусреднем весе от WBO.

Об этом сообщает пресс-служба мировой боксерской организации.

Комитет из 24 человек единогласно проголосовал за это решение.

Этот статус придаст ему большей гибкости. относительно обязательных защит и будет означать, что он может стать обязательным претендентом по версии WBO для Теренса Кроуфорда, если перейдет в полусредний вес.