Фото: Getty Images Теофимо Лопес (19-1, 13 KO) получил статус полусреднем весе от WBO. Об этом сообщает пресс-служба мировой боксерской организации. Комитет из 24 человек единогласно проголосовал за это решение. Этот статус придаст ему большей гибкости. относительно обязательных защит и будет означать, что он может стать обязательным претендентом […]" /> Фото: Getty Images Теофимо Лопес (19-1, 13 KO) получил статус полусреднем весе от WBO. Об этом сообщает пресс-служба мировой боксерской организации. Комитет из 24 человек единогласно проголосовал за это решение. Этот статус придаст ему большей гибкости. относительно обязательных защит и будет означать, что он может стать обязательным претендентом […]"> Лопес получил статус суперчемпиона WBO в первом полусреднем весе.
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Лопес получил статус суперчемпиона WBO в первом полусреднем весе.

Сегодня 10:19 134 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/220dd7abe33bd02673bf5768e56037462c.jpg" /> Фото: Getty Images

Теофимо Лопес (19-1, 13 KO) получил статус полусреднем весе от WBO.

Об этом сообщает пресс-служба мировой боксерской организации.

Комитет из 24 человек единогласно проголосовал за это решение.

Этот статус придаст ему большей гибкости. относительно обязательных защит и будет означать, что он может стать обязательным претендентом по версии WBO для Теренса Кроуфорда, если перейдет в полусредний вес.

Источник: champion.com.ua

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