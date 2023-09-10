Бокс
Мартин отказался от боя с Шакуром за вакантный титул WBC
Поединок был запланирован на 16 ноября Вчера 23:18 224 0 #Шакур Стивенсон
Источник — Чемпион.
Поединок между бывшим чемпионом Шакуром Стивенсоном (20-0, 10 КО) и американцем Фрэнком Мартином (18-0, 12 КО) за вакантный титул WBC в легком весе отменен.
О Это сообщил инсайдер Майк Коппинджер.
Это произошло через несколько дней после того, как команды боксеров сообщили WBC о заключении соглашения.
Top Rank передал контракт Мартину, а на следующий день компании сообщили, что он больше не заинтересован в бою. Nov. 16 в Лас-Вегасе, он находится, источники в ESPN.
This comes days po WBC purse bid був отключен после организации был помещен в сторону, что дело было решено.
Top Rank sent…
— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) September 9, 2023
Поединок был запланирован на 16 ноября.
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