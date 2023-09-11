Чарло: Хочу провести бой до конца года

Чарло рассказал о встрече с Роем Джонсом 141 Фото: Getty Images #Джермелл Чарло

Источник – Boxing Scene.

Чемпион WBC в среднем весе Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) встретился с легендарным Роем Джонсом.

Об этом он рассказал порталу Boxing Scene.

«Он очень изменил мое мышление и отношение ко многим вещам. Эти изменения происходят шаг за шагом, день за днем. Рой Джонс наставляет меня на каждом шагу. Мне это нравится. Я чувствую себя сильнее. Я не могу сказать, что полностью готов, но я хочу провести бой до конца года.У меня были личные проблемы.

Экстренер Просто было несколько личных проблем, из-за которых я не мог сосредоточиться на боксе и с которыми должен был разобраться самостоятельно, я решил не спешить и стать. лучше», — сказал Чарло.

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