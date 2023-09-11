Бокс
Джойс хочет провести бой с Усиком
Сначала британец хочет взять реванш у Чжилея Вчера 23:57 204 0 #Александр Усик, #Джо Джойс
Источник – Sky Sports.
Британский супертяжеловес Джо Джойс (15-1, 14 КО) после победы над Чжаном Чжиллеем (25-1-1, 20 КО) планирует провести поединок против Александра Усика (21-0, 14 KO).< /p>
Об этом заявил сам Джойс.
«Это мой план. Он сложен. Ты никогда не знаешь, что произойдет. В конечном итоге я туда доберусь. Я уверен в этом. Победа вернет меня в обойму обязательных соискателей.Защита титула WBO будет объявлена после защиты IBF, которая будет следующей.Так что я могу получить свой шанс.
Я иду, чтобы вернуть свое и забрать титул временного чемпиона WBO . Затем я смогу продолжить свое путешествие и стать чемпионом мира в супертяжелом весе», — сказал Джойс.
В ночь с 26 на 27 августа Александр Усик защитил свои титулы в противостоянии против «регулярного» чемпиона WBA Даниэля Дюбуа.
Напомним команда Дюбуа подала апелляцию на исход боя с Усиком.