Джойс хочет провести бой с Усиком

Сначала британец хочет взять реванш у Чжилея 204 #Александр Усик, #Джо Джойс

Источник – Sky Sports.

Британский супертяжеловес Джо Джойс (15-1, 14 КО) после победы над Чжаном Чжиллеем (25-1-1, 20 КО) планирует провести поединок против Александра Усика (21-0, 14 KO).< /p>

Об этом заявил сам Джойс.

«Это мой план. Он сложен. Ты никогда не знаешь, что произойдет. В конечном итоге я туда доберусь. Я уверен в этом. Победа вернет меня в обойму обязательных соискателей.Защита титула WBO будет объявлена ​​после защиты IBF, которая будет следующей.Так что я могу получить свой шанс.

Я иду, чтобы вернуть свое и забрать титул временного чемпиона WBO . Затем я смогу продолжить свое путешествие и стать чемпионом мира в супертяжелом весе», — сказал Джойс.