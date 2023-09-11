Бокс
Джойс: Поставлю деньги на Уайлдера в поединке с Джошуа
Джойс дал прогноз на бой Уайлдера — Джошуа Сегодня 13:30 184 0 #Энтони Джошуа, #Деонтей Уайлдер
Источник: champion.com.ua
Джойс дал прогноз на бой Уайлдера — Джошуа Сегодня 13:30 184 0 #Энтони Джошуа, #Деонтей Уайлдер
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