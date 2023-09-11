Следить

Бокс

Джойс: Поставлю деньги на Уайлдера в поединке с Джошуа

Джойс дал прогноз на бой Уайлдера — Джошуа Сегодня 13:30 184 0 #Энтони Джошуа, #Деонтей Уайлдер

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс