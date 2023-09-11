Стивенсон ищет соперника на бой за титул WBC

237 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22f3e3e4a3f51293c5806759630e8f5778.jpg" /> #Шакур Стивенсон

Источник — sport.ua.

Боксер Фрэнк Мартин, который должен был сразиться с Шакуром Стивенсоном за пояс WBC в легком весе, отказался от поединка, поэтому теперь промоутеры ищут нового соперника для Шакура.

Об этом сообщает Boxingnews 24.

Если выходить из рейтинга, то соперником должен стать Василий Ломаченко, но ранее сообщалось, что украинец в этом году выходить в ринг не планирует.

Потеряв варианты с Ломаченко и Мартином, Стивенсон занимается поиском другого оппонента. В СМИ говорят о возможном поединке с Эдвином Де Лос Сантосом, шестым номером рейтинга.